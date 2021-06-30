Хочолава получил приглашения от двух европейских клубов
23:18 - Читати українською
Защитник Шахтера Давид Хочолава может сменить место работы уже летом.
Давид Хочолава рассматривает предложения от бельгийского Генка и датского Копенгагена, сообщает FootBoom.
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28-летний грузин должен определиться со своим будущим в течение ближайших дней. Его действующий контракт с Шахтером рассчитан до лета 2025-го. Уходу Давида также способствует подписание бразильского центрального защитника Марлона.
В прошлом сезоне УПЛ Хочолава провел всего 7 матчей.
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