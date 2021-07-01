"Луческу – строгий тренер, тренування дуже важкі, але цікаві. У нього все з м'ячами. Зараз майже нічого не змінилося, і це дає результат. Динамо абсолютно з тим же складом виглядає набагато сильніше, ніж у попередньому сезоні до його приходу. Вони об'єктивно заслужено стали чемпіонами.

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На українців у Шахтарі він раніше вішав усіх собак, коли щось не так. Два рази виганяв мене з тренування. Один раз в присутності Ахметова. Раніше він часто приїжджав на базу. Перед ним було трохи соромно. Ми зчепилися з Марсело Морено, і він вигнав нас обох. Після Луческу каже мені: "Віталій, що там, синця немає?" Кажу, що ні, все нормально. Питає: "Чому ти його не побив? Він же не бразилець. Він болівієць".

Пам'ятаю Рац і Хюбшман після цих слів дуже сильно почали сміятися. До бразильців у нього було особливе ставлення. Він їх продав для Шахтаря на скільки там? На 400 мільйонів? До мене теж добре ставлення було", – зізнався Віценець у інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Віценець є вихованцем Шахтаря, якому належав з 2007 по 2016 роки, але чимало вирушав у оренди. Загалом, Віталій провів 24 матчі у складі "гірників", записавши до свого активу 2 голи.

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