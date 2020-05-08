"Почему тебя не вызывают в сборную": экс-хавбек Динамо похвастался, как "развел" Исмаили и забил гол Шахтеру

Полузащитник Колоса Вадим Милько рассказал о своих голеадорських хитростях.

"Для меня голевые моменты – это праздник. Но главное – приносить пользу команде. У меня нет сверхъестественных талантов, я полезен другим – самоотверженностью. Я не могу выйти и сыграть в пол ноги. Я так воспитан.

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А относительно двух голов Шахтеру... Ну, первый гол – мы хорошо накрыли соперников, высоко их прессинговали. Андрей Пятов сделал неудачную передачу, а я перехватил и забил. А второй гол – это футбольная хитрость была. Я "заговорил" Исмаили! Спросил, почему его не вызывают в сборную, ведь он очень классный футболист. Он призадумався, а я в этот момент остался один и забил второй раз. Это было на самом деле! Это был такой трюк от меня. Просто спросил: "Удивительно, чего ты не играешь в сборной"? Он отвлекся, а я реализовал свой шанс", – сказал Милько в комментарии официальному сайту ковалевского клуба.

Напомним, Вадим – воспитанник молодежной команды Динамо. Находился в структуре "бело-синих" с 2002 по 2008 годы. За главную команду киевлян в УПЛ дебютировал в июне 2007 года против Арсенала. Кроме Динамо успел поиграть за Харьков, Зарю, Ворсклу, Верес, белорусские Белшину и Слуцк. В текущем сезоне провел за Колос 20 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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