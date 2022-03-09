Родные форварда Динамо Владислава Супряги, который на правах аренды защищает цвета "блучеркьяти", с оружием в руках будут противостоять оккупанту.

Отец и брат нападающего Сампдории Владислава Супряги вызваны защищать родину от российского вторжения, сообщает Footballnews24.it.

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Отмечается, что мужчины были призваны в армию в Одессе – родном городе Владислава. Пока близкие Владислава не находятся на передовой – возможно, они вступили в ряды местной терробороны.

Напомним, Супряга перебрался в Сампдорию 30 января и за это время провел в Серии А всего несколько минут.

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