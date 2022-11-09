Экс-нападающий Динамо, а ныне диванный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением по поводу бразильского защитника Металлиста Андресона Пико, который дебютировал за команду Олега Ратия в харьковском дерби.

"Можно отметить выход Пико. Честно говоря, не знаю. Может, надеются, что он сбросит вес или он такой и есть.

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Тогда сразу же вопрос Шаранк: "Почему Селезнев до сих пор сбрасывает, а здесь выходят люди из сумо?" (по словам наставника Миная Евгений никак не может привести себя в форму, – прим.). Пожалуй, техника позволяет Пико раздавать пасы, тем более Металлист 1925 на тот момент играл в меньшинстве", – сказал Леоненко в эфире своего YouTube-каналу.

Напомним, в первом в истории харьковском дерби между двумя Металлистами была зафиксирована ничья 0:0. Екатерина Монзуль, которая была главным арбитром этого поединка, не засчитала гол подопечных Эдмара и Голодюка из-за сомнительного офсайда и показала две красные карточки.

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