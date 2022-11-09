"Можна відзначити вихід Піко. Щиро кажучи, не знаю. Може сподіваються, що він скине вагу або він такий і є.

Голодюк – про дербі з Металістом: "Це вже 4-й матч, де інтерв'ю починається з одних і тих самих слів"

Тоді одразу ж питання до Шарана: "Чому Селезньов досі скидає, а тут виходять люди із сумо?" (за словами наставника Миная Євген ніяк не може привести себе у форму, – прим.). Мабуть, техніка дозволяє Піко роздавати паси, тим більше Металіст 1925 на той момент грав у меншості", – сказав Леоненко в ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, у першому в історії харківському дербі між двома Металістами було зафіксовано нічию 0:0. Катерина Монзуль, яка була головним арбітром цього поєдинку, не зарахувала гол підопічних Едмара і Голодюка через сумнівний офсайд і показала дві червоні картки.

Металіст 1925 в історичному дербі розписав "нулі" з Металістом – вилучення, скасований гол і дебют екс-легіонера Дніпра