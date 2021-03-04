"Трансфер в Баварию? Я подумал: они могут подписать любого полузащитника, любого игрока мира. Почему они хотят меня?

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Первый разговор с Гвардиолой была такой. Я спросил у него, почему они решили меня подписать, что они видят во мне. Он показал мне все на тактической доске. Это было удивительно. Он показывал мне, каких позициях я могу играть, а я и не знал, что могу там действовать.

Я просто такой... "Ого, ну ладно". Я поработал с Гвардиолой чуть больше часа, а он уже столько всего мне показал. Это было удивительное начало", – рассказал Киммих в комментарии ESPN.

Отметим, что Йозуа провел 248 матчей в составе Баварии со времени своего перехода, отметившись 28 голами и 70 ассистами.

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