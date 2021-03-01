Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о перспективах своей команды после того, как она выиграла 20 матчей подряд.

"Мы довольны тем, чего уже достигли, этого нельзя отрицать. Если никому раньше такое не удавалось, то, значит, это сложная задача. Но в итоге имеет значение только то, поднимаешь ты трофей над головой или нет.

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Предстоит немало работы, и я вижу признаки того, что мы можем стать лучше. Лучшая команда в Европе – Бавария. Она выиграла все, что можно, это лучшая команда. В Англии чемпионом является Ливерпуль, поэтому он лучший.

Если хочешь забрать корону себе, то должен побеждать. В феврале или марте никто чемпионом не становится. В розыгрыше еще 36 очков, можно потерять много баллов за неделю. Соперники сильны", – приводит слова Гвардиолы teamtalk.com.

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