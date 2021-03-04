"Трансфер у Баварію? Я подумав: вони можуть підписати будь-якого півзахисника, будь-якого гравця світу. Чому вони хочуть мене?

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Перша розмова з Гвардіолою була такою. Я запитав у нього, чому вони вирішили мене підписати, що вони бачать в мені. Він показав мені все на тактичній дошці. Це було дивовижно. Він показував мені, на яких позиціях я можу грати, а я і не знав, що можу там діяти.

Я просто такий... "Ого, ну добре". Я попрацював з ним трохи більше години, а він вже стільки всього мені показав. Це було дивовижне початок", – розповів Кімміх у коментарі ESPN.

Зазначимо, що Йозуа провів 248 матчів у складі Баварії з часу свого переходу, відзначившись 28 голами та 70 асистами.

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