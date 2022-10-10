"На самом деле не так уж много достойных людей, которые сейчас могут возглавить сборную. Я бы назвал Скрипника, который показывает стабильный результат несколько лет. С клубами, но... Ну Блохин еще.

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Мы постоянно так говорим: "Надо чем-нибудь пожертвовать, чтобы мы потом где-то выстрелили". Жертвуем одним, потом другим. Я очень хорошо отношусь к Реброву, но почему мы вдруг решили, что это мессия? А если не выйдет? Здесь на первое место выходит качество футбола. Да, он улучшал Динамо после Блохина, выводил людей на другой уровень. Здесь соглашусь", – заявил Севидов в эфире ТаТоТаке.

Напомним, пока тренером сборной Украины остается Александр Петраков, контракт которого рассчитан до конца 2022 года.

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