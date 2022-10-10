"Почему мы вдруг решили, что Ребров – это мессия?": Севидов назвал своих кандидатов на тренера сборной Украины
Именитый украинский специалист Александр Севидов не видит очевидный вариант для замены Александру Петракову.
"На самом деле не так уж много достойных людей, которые сейчас могут возглавить сборную. Я бы назвал Скрипника, который показывает стабильный результат несколько лет. С клубами, но... Ну Блохин еще.
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Мы постоянно так говорим: "Надо чем-нибудь пожертвовать, чтобы мы потом где-то выстрелили". Жертвуем одним, потом другим. Я очень хорошо отношусь к Реброву, но почему мы вдруг решили, что это мессия? А если не выйдет? Здесь на первое место выходит качество футбола. Да, он улучшал Динамо после Блохина, выводил людей на другой уровень. Здесь соглашусь", – заявил Севидов в эфире ТаТоТаке.
Напомним, пока тренером сборной Украины остается Александр Петраков, контракт которого рассчитан до конца 2022 года.
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