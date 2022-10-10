"Насправді не так уже й багато гідних людей, які зараз можуть очолити збірну. Я б назвав Скрипника, який показує стабільний результат упродовж кількох років. З клубами, але... Ну Блохін ще.

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Ми постійно так говоримо: "Треба чимось пожертвувати, щоби ми потім десь вистрілили". Жертвуємо одним, потім іншим. Я дуже добре ставлюся до Реброва, але чому ми раптом вирішили, що це месія? А якщо не вийде? Тут на перше місце виходить якість футболу. Так, він покращував Динамо після Блохіна, виводив людей на інший рівень. Тут погоджусь", – заявив Севідов у ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, поки тренером збірної України залишається Олександр Петраков, контракт якого розрахований до кінця 2022 року.

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