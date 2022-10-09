Сборная Украины узнала, каким будет ее путь в квалификации на следующий чемпионат Европы.

Сегодня, 9 октября, во Франкфурте-на-Майне состоялась церемония жеребьевки квалификации к Евро-2024. Сборная Украины попала в группу С, где ее соперниками будут Англия, Италия, Северная Македония и Мальта.

Результаты жеребьевки отбора Евро-2024: Украина против топ-сборных, фарт поляков и другие группы

Групповой этап пройдет в следующем году. Согласно предварительному календарю, Украина начнет борьбу выездным матчем против Англии, а завершит домашним – против Италии. В расписании еще могут быть изменения, поскольку УЕФА обнаружила несоответствие в одной из групп. В какой именно – не сообщается.

Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2024:

Англия – Украина: 26 марта, 19:00

Северная Македония – Украина: 16 июня, 21:45

Украина – Мальта: 19 июня, 21:45

Украина – Англия: 9 сентября, 19:00

Италия – Украина: 12 сентября, 21:45

Украина – Северная Македония: 14 октября, 16:00

Мальта – Украина: 17 октября, 21:45

Украина – Италия: 20 ноября, 21:45