"Футбол 24" в проекте "Український ген" продолжает рассказывать интересные факты из жизни украинских звезд футбола современности и прошлого.

В новом эпизоде предлагаем Вам узнать, как парень из Винницы стал, возможно, лучшим украинским футболистом современности.

Почему Виктор Цыганков стал бы любимым футболистом Валерия Лобановского, кому украинец посвящает фирменное празднование гола и за что больше всего ценят нашего земляка в Жироне смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

Шахтер сделал такое, чего Гаттузо за 30 лет не видел – судьи спасли французов, легендарный англичанин увидел пенальти