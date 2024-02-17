"Футбол 24" у проекті "Український ген" продовжує розповідати найцікавіші факти з життя українських зірок футболу сучасності та минулого.

У новому епізоді пропонуємо Вам дізнатись, як хлопчина з Вінниці став, можливо, найкращим українським футболістом сьогодення.

Чому Віктор Циганков став би улюбленим футболістом Валерія Лобановського, кому українець присвячує фірмове святкування гола і за що найбільше цінують нашого земляка в Жироні дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

Шахтар зробив таке, чого Гаттузо за 30 років не бачив – судді врятували французів, легендарний англієць побачив пенальті