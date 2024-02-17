Чому Циганков став би улюбленцем Лобановського – зірка Жирони № 1 в Україні просто зараз!?
08:00 - Читать на русском
"Футбол 24" у проекті "Український ген" продовжує розповідати найцікавіші факти з життя українських зірок футболу сучасності та минулого.
У новому епізоді пропонуємо Вам дізнатись, як хлопчина з Вінниці став, можливо, найкращим українським футболістом сьогодення.
Чому Віктор Циганков став би улюбленим футболістом Валерія Лобановського, кому українець присвячує фірмове святкування гола і за що найбільше цінують нашого земляка в Жироні дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
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