Скандал с президентом Федерации футбола Испании Луисом Рубиалесом может поставить крест на его карьере.

Скандальное поведение испанского функционера вызвало невероятный резонанс во всем мире. Сейчас ФИФА временно отстранила Луиса Рубиалеса от обязанностей, запретив любую деятельность на национальном и международном уровне. Впрочем, это только начало проблем, которые могут возникнуть у испанца из-за его поцелуя с Эрмосо.

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Согласно информации Daily mail, руководящий международный орган рассматривает возможность еще более строгих санкций в отношении Рубиалеса. ФИФА будет настаивать, чтобы руководителя дисквалифицировали на срок до 15 лет, что является максимумом по уставу организации.

Напомним, что чемпионки мира в составе женской сборной Испании отказались выступать за национальную команду, пока Рубиалес занимает свою должность. Сам глава не собирается уходить в отставку.

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