УЕФА не собирается исключать испанские клубы из еврокубков, утверждает AS.

Мать Рубиалеса закрылась в церкви и объявила голодовку: "Не бывает сексуального насилия, когда есть согласие обеих сторон"

Ранее с такой просьбой обратился секретарь Королевской федерации футбола Испании Андреу Кампс. Это была попытка снизить давление на президента RFEF Луиса Рубиалеса, которого обвиняют в сексуальном насилии по мотивам скандального поведения на финале женского ЧМ. Мол, это внешнее вмешательство в работу футбольных органов, а за такое членство Испании в УЕФА могут приостановить.

Впрочем, главный футбольный орган Европы планирует отмежеваться от ситуации. Вскоре состоится жеребьевка ЛЧ и разнообразные торжества, поэтому Александер Чеферин не хочет ввязываться в лишние "грязные" дела. Более того, Рубиалес может лишиться звания вице-президента УЕФА и места в исполкоме. ФИФА уже отстранила испанца, пока будет продолжаться расследование его дела.

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