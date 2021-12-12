Севилья удержала победу над Атлетиком (1:0) в 17-м туре Примеры. Смотрите видео шедеврального гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Единственным мячом в поединке отличился Томас Дилэйни. Полузащитник в конце первого тайма закрутил в дальнюю девятку из-за пределов штрафной.

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Но тотальное преимущество имели баски: Дани Гарсия и Унаи Венседор по разу попадали в штангу, мяч после ударов Нико и Иньяки Уильямсов пролетал в считанных сантиметрах от ворот.