Победный голасо Дилэйни в видеообзоре матча Атлетик – Севилья
12:25 - Читати українською
Севилья удержала победу над Атлетиком (1:0) в 17-м туре Примеры. Смотрите видео шедеврального гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
38’ Томас Дилэйни
Единственным мячом в поединке отличился Томас Дилэйни. Полузащитник в конце первого тайма закрутил в дальнюю девятку из-за пределов штрафной.
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Но тотальное преимущество имели баски: Дани Гарсия и Унаи Венседор по разу попадали в штангу, мяч после ударов Нико и Иньяки Уильямсов пролетал в считанных сантиметрах от ворот.
Все же Севилья осталась второй в таблице и отстает от Реала на 5 пунктов. Атлетик расположился десятым.
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