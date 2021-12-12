Переможний голасо Ділейні у відеоогляді матчу Атлетік – Севілья
12:25 - Читать на русском
Севілья втримала перемогу над Атлетіком (1:0) у 17-му турі Прімери. Дивіться відео шедеврального гола й огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
38’ Томас Ділейні
Єдиним м'ячем у поєдинку відзначився Томас Ділейні. Півзахисник наприкінці першого тайму закрутив у дальню дев'ятку з-за меж штрафного майданчика.
Севілья мінімально перемогла Атлетік, Еспаньйол перестріляв Леванте у матчі з сімома голами, Валенсія здолала Ельче
Але тотальну перевагу мали баски: Дані Гарсія й Унаї Венседор по разу влучали в стійку, м'яч після ударів Ніко й Іньякі Вільямсів пролітав у лічених сантиметрах від воріт.
Все ж Севілья залишилась другою у таблиці й наразі відстає від Реала на 5 пунктів. Атлетік розташувався десятим.
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