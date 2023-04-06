Манчестер Юнайтед в воскресенье проиграл важный матч Ньюкаслу и поставил под угрозу попадание в топ-4 АПЛ. "Дьяволы" выглядели ужасно, но Эрик Тэн Хаг почти не изменил состав, посадив в запас только Вегхорста. Сегодня на поле вышла другая по настроению команда.

Ньюкасл вдребезги разбил МЮ в матче АПЛ – нереальные сейвы Де Хеа были напрасны, погром по моментам, ЛЧ под угрозой

МЮ весь первый тайм доминировал (у Брентфорда один удар), создавая моменты. Бруну раздавал передачи, а Антони включал дриблинг и бил. Бразилец имел хороший шанс забить, Мактоминей – тоже. В конце концов хозяева добились своего. Антони забросил в штрафную, Забитцер подыграл Рашфорду, а тот поразил ворота.

После перерыва "красные" пытались сохранять давление на ворота Брендфорда, но атаковали хуже. Гости наоборот почувствовали больше свободы и несколько раз выбежали к чужим воротам. Лучшую возможность сравнять счет упустил Шаде. В итоге ничья.

Манчестер Юнайтед набрал 53 очка и поднялся на 4 место. Манкунианцы идут в ногу с Ньюкаслом, у которого столько же очков, но лучше разница голов. Тоттенхэм провел на один матч больше и имеет на 3 очка меньше.