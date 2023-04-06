Команда Еріка Тен Хага мала реабілітуватися за програш в матчі з Ньюкаслом на минулому тижні. "Червоні дияволи" зі своєю задачею впоралися чудово. Захопивши ініціативу з перших хвилин, вони не дали змоги Брентфорду створювати гострі моменти. Рашфорд на 27 хвилині забив свій 15 гол за манкуніанців, який і став переможним.

Манчестер Юнайтед переграв Брентфорд і реабілітувався за недільне фіаско

Манчестер Юнайтед набрав 53 очки та піднявся на 4 місце. Ньюкасл у турнірній таблиці обходить манкуніанців тільки завдяки кращій різниці голів. Брентфорд посідає дев'яту сходинку, маючи у своєму активі 43 бали.

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