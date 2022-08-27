Победный гол на последних секундах вдохновил Вирта на забег в стиле Клоппа – видеообзор матча Ворскла – Верес – 1:2
18:26 - Читати українською
Ворскла уступила Вересу в рамках 2-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Валерий Кучеров 81’
Михаил Шестаков 90+6’
81’ Валерий Кучеров
90+6’ Михаил Шестаков
Виктор Скрипник рассчитывал набрать первые очки после поражения в стартовом туре от своей бывшей команды, но Верес, похоже, одна из самых слабых команд чемпионата только на бумаге.
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Реальность же такова, что ровенчане пока идут без потерь. Вслед за Черноморцем капитулировала и Ворскла. Сегодня победный гол удалось забить на последних секундах игры. Юрий Вирт на эмоциях совершил сногсшибательный забег, как любит делать Юрген Клопп, чтобы отпраздновать вместе со своими футболистами.
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