Виктор Скрипник рассчитывал набрать первые очки после поражения в стартовом туре от своей бывшей команды, но Верес, похоже, одна из самых слабых команд чемпионата только на бумаге.

Верес на последних секундах вырвал победу у Ворсклы – нефарт Фелипе, "режим Месси" от Пасича и нетипичный для УПЛ азарт

Реальность же такова, что ровенчане пока идут без потерь. Вслед за Черноморцем капитулировала и Ворскла. Сегодня победный гол удалось забить на последних секундах игры. Юрий Вирт на эмоциях совершил сногсшибательный забег, как любит делать Юрген Клопп, чтобы отпраздновать вместе со своими футболистами.