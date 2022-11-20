Минай одержал непростую победу над Металлистом (1:0) в 14-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Команды не слишком активно создавали голевые моменты. После перерыва мяч больше контролировали хозяева, что все же конвертировалось в гол на последних мгновениях. Вишневский головой замкнул подачу Дмитрука. Это было первое и последнее результативное действие в матче.

Минай одержал первую домашнюю победу, обыграв Металлист – эффектный гол на последних минутах.

Благодаря победе Минай сумел оторваться от аутсайдеров и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 13 зачетных баллов и прервав 4-матчевую безвыигрышную серию. Металлист остался на 9 позиции, имея в активе 15 пунктов.

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