Кривбасс подходил к поединку с Металлистом 1925 в статусе фаворита пары. Во-первых, потому что команда набрала хороший ход, одержав три победы в предідущих пяти турах. Во-вторых, из-за значительных кадровых потерь харьковчан. В-третьих, из-за проведения встречи в родном городе – стадион Горняк в Кривом Роге таки допустили к УПЛ.

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В конце концов, соперник в принципе не впечатлял своим футболом, выдав 4-матчевую безвыигрышную серию и прервав её лишь неделю назад. Волевая победа над Ингульцом не убеждала ни экспертов, ни букмекеров. Тем более неожиданными стали события на футбольном поле.

Подопечные Юрия Вернидуба откровенно разочаровали. В первом тайме они создали всего один опасный момент – это Якимец пробил головой после подачи от Хомченовского, попав в перекладину. К тому времени Кривбасс уже горел в счёте, пропустив на 8-й минуте вследствие навеса Габелка со стандарта. Дебелко пытался выбить мяч, но у Романа получилась идеальная срезка в девятку собственных ворот. 0:1.

Металлист 1925 тоже не доминировал. Игра была равной и скучной, а после начала обильного ливня в ней стало ещё меньше конструктива. Впрочем, хозяева помогали команде Эдмара и Голодюка. В частности, на 19-й минуте Волошин выдал кросс в свою штрафную, а Ременюк выскочил из-за спин защитников и оказался перед голкипером – криворожан от гола спас только подкат Вернидуба, проведённый в последний момент.

Были и менее явные привозы. В конце концов, на 44-й минуте Кривбасс доигрался. Борячук спокойно принял заброс от Дмитрука, сблизился с Сарнавским и пробил под ближнюю штангу – голкипер не выручил. 0:2 Андрей отличился в первом же матче после возвращения в состав Металлиста 1925 (форварда не вносили в заявку в течение четырех туров подряд)

Второй тайм оказался ещё менее интересным. На его старте мяч вообще отказывался катиться по траве, ведь на газоне стояли лужи. Кривбасс в таких условиях растворился, не создав ни одной интересной атаки – даже 3-4 передачи без потери хозяевам сделать не удавалось.

Лишь на 57-й минуте они смогли напугать защитников Металлиста подачей со стандарта, которую Дебелко замкнул ударом головой над перекладиной. Кроме того, в концовке встречи головой мимо дальней штанги пробил Банада, но Мозиль всё контролировал.

Металлист 1925 работал с мячом несколько лучше, но не намного. Подопечные Эдмара и Голодюка также ограничились одним острым моментом – и тоже после стандарта. Это Курило нанёс удар головой после навеса с углового. Мимо ближнего угла! Вот и вся опасность.

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Металлиста 1925. Харьковчане набрали 17 очков и поднялись на восьмую строчку, а Кривбасс в результате этой осечки вернулся в зону переходиных матчей – на 13-е место.

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