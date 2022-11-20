Минай здобув непросту перемогу над Металістом (1:0) у 14-му турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Команди не надто активно створювали гольові моменти. По перерві м'яч більше контролювали господарі, що все ж конвертувалось у гол на останніх миттєвостях. Вишневський головою замкнув подачу Дмитрука. Це була перша й остання результативна дія у матчі.

Минай здобув першу домашню перемогу, обігравши Металіст – ефектний гол на останніх хвилинах

Завдяки перемозі Минай зумів відірватись від аутсайдерів та піднявся на 11 сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 13 залікових балів та перервавши 4-матчеву безвиграшну серію. Металіст наразі залишився на 9 позиції, маючи в активі 15 пунктів.

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