Обе команды давно не побеждали: Металлист – 5 матчей подряд, Минай – 4. Интереснее начали харьковчане. Уже на 8-й минуте подопечные Ратия разыграли образцовую комбинацию, которую неточным ударом с линии штрафной завершал Романюк. В этом эпизоде ​​нужно отметить прекрасные действия Пидлепенца, выманившего на себя двух игроков, а затем технически пропустившего сферу на партнера.

Похожий фокус в исполнении игроков Металлиста мог привести к серьезным неприятностям у ворот хозяев на 20-й минуте. На этот раз уже сам Пидлепенец промахнулся метров с 10-ти после хитрого финта Багачанского, который оставил мяч Евгению. Команда Шарана ответила своими моментами только в конце первого тайма.

Кулиев, получив блестящую передачу из глубины, переправил дальше на Вишневского, удар которого заблокировали. Форвард Миная в борьбе с защитником упал на газон, однако рефери в спорном эпизоде ​​не решился назначать пенальти. Но Вишневский падал уже после того, как не сумел переправить мяч в сетку с нескольких метров. А уже через мгновение свой момент упустил Кныш, который пробивал с острого угла – Бандура сыграл надежно. 0:0 по итогам стартовых 45 минут.

После перерыва команды долго ничего не создавали. Лишь на 60-й минуте Кулиев прорвался в штрафную и пробил рядом с ближней стойкой. Вместо этого Трубочкин решился на дальний выстрел, но тоже неудачно. Минай выглядел острее во втором тайме, организовав еще несколько опасных атак. Вишневский, в частности, упустил роскошный момент, плохо пробив метров с 10-и.

И все же Минай сумел вырвать победу за несколько минут до конца основного времени. Вишневский красиво запер головой подачу Дмитрука с правого фланга. Гол закарпатцев назревал. После перерыва они нанесли 9 ударов по воротам Металлиста (5 в створ) и справедливо забрали три очка. Прервав свою безвыигрышную серию, команда Шарана поднялась на 11 строчку (13 очков). Металлист занимает 9 место, имея в своем активе 15 пунктов.