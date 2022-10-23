Победный гол экс-игрока Динамо в видеообзоре поединка Верес – Заря – 0:1
18:32 - Читати українською
Заря вырвала победу над Вересом в матче 9-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео гола и обзор поединка Верес – Заря на "Футбол 24".
73’ Денис Антюх
Заря имела неплохой момент после штрафного в исполнении Чурко в первом тайме. Этот шанс был едва ли не единственным до перерыва. Во второй половине моментов не стало больше, но Заря смогла повести в счете. Антюх сместился в центр и решился на удар с дальней дистанции – рикошет дезориентировал голкипера.
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Таким образом, Заря набрала 16 очков и поднялась на 4-е место, а Верес с 14 пунктами остался пятым.
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