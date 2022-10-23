Зоря вирвала перемогу над Вересом у матчі 9-го туру чемпіонату України. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Верес – Зоря на "Футбол 24".

Зоря мала непоганий момент після штрафного у виконанні Чурка в першому таймі. Цей шанс був чи не єдиним до перерви. У другій половині моментів не стало більше, але Зоря змогла повести в рахунку. Антюх змістився в центр і зважився на удар з дальньої відстані – рикошет дезорієнтував голкіпера.

Зоря обіграла Верес завдяки голу екс-динамівця і вийшла на 4 місце УПЛ – команда Вірта знову без перемоги на Авангарді

Таким чином, Зоря набрала 16 очок та піднялась на 4 місце, а Верес з 14 пунктами залишився п'ятим.