Милан вырвал победу над Специей в поединке 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи Милан – Специя на "Футбол 24".

Милан мог выходить вперед уже на 16-й минуте, но удар Крунича приняла на себя поперечину. Но через 5 минут мяч оказался в воротах: Беннасер классно забросил на Тео Эрнандеса, а тот первым касанием принял и вторым пробил в ближний угол.

Жиру принес Милану победу над Специей – Оливье получил идиотское удаление, Мальдини забил в ворота "россонери"

А в начале второго тайма Даниэле Мальдини неожиданно сравнял счет, прорвавшись в штрафную и пробив в дальний угол. "Россонери" словно вышли вперед благодаря шикарному удару Тонали, но гол отменили после просмотра VAR – был фол в начале атаки. Но Милан вырвал победу: Тонали забросил на дальнюю штангу, а Жиру в падении забил. Француз на радостях снял футболку и получил вторую желтую.