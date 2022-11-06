Мілан міг виходити вперед вже на 16 хвилині, але удар Круніча прийняла на себе поперечка. Але через 5 хвилин м'яч опинився у воротах: Беннасер класно закинув на Тео Ернандеса, а той першим дотиком прийняв і другим пробив у ближній кут.

Жиру приніс Мілану перемогу над Спецією – Олів'є отримав ідіотське вилучення, Мальдіні забив у ворота "россонері"

А на початку другого тайму Даніеле Мальдіні несподівано зрівняв рахунок, прорвавшись до штрафного і пробивши у дальній кут. "Россонері" наче вийшли вперед завдяки шикарному удару Тоналі, але гол скасували після перегляду VAR – був фол на початку атаки. Але Мілан вирвав перемогу: Тоналі закинув на дальню стійку, а Жиру в падінні забив. Француз на радощах зняв футболку та отримав другу жовту.