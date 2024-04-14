Заря повела в счете на 12-й минуте – Горбач, права на которого принадлежат Динамо, замкнул точным ударом в нижний угол навес Бутко с фланга. Яцик мог удвоить преимущество, но после его прорыва классно сыграл Варакута, который телом заблокировал удар.

Заря минимально победила Черноморец и оторвалась от зоны вылета – воспитанник Динамо забил единственный гол

Во втором тайме Заря ближе была ко второму голу, чем Черноморец – к первому. Горбач упустил две возможности, а Жуниор Рейс в конце игры не реализовал выход один на один. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Зари – 1:0.