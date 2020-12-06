Десна принимала Ворсклу в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео на Футбол 24.

Игроки Десны владели определенным преимуществом по ходу матча, но открыть счет черниговцам никак не удавалось.

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С 84-й минуты полтавчане остались в меньшинстве, команду подвел Степанюк. Когда до финального свистка оставались считанные секунды хозяева все же сумели загнать мяч в сетку после навеса со штрафного.

Десна поднялась на третью строчку УПЛ, сместив Ворсклу на 4-е место.

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