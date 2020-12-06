Победный гол Десны на последних секундах в видеообзоре матча против Ворсклы
20:39 - Читати українською
Десна принимала Ворсклу в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео на Футбол 24.
Руслан Степанюк 84’
84’ Руслан Степанюк
Игроки Десны владели определенным преимуществом по ходу матча, но открыть счет черниговцам никак не удавалось.
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С 84-й минуты полтавчане остались в меньшинстве, команду подвел Степанюк. Когда до финального свистка оставались считанные секунды хозяева все же сумели загнать мяч в сетку после навеса со штрафного.
Десна поднялась на третью строчку УПЛ, сместив Ворсклу на 4-е место.
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