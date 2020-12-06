Переможний гол Десни на останніх секундах у відеоогляді матчу проти Ворскли
20:34 - Читать на русском
Десна приймала Ворсклу в рамках 12-го туру чемпіонату України. Дивіться відео на Футбол 24.
Руслан Степанюк 84’
84’ Руслан Степанюк
Гравці Десни володіли певною перевагою протягом матчу, але відкрити рахунок чернігівцям ніяк не вдавалось.
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З 84-ї хвилини полтавці залишились у меншості, команду підвів Степанюк. Коли до фінального свистка залишались лічені секунди господарі все ж зуміли загнати м'яч у сітку після навісу зі штрафного.
Десна піднялась на третю сходинку УПЛ, змістивши Ворсклу на 4-те місце.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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