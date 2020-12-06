Гравці Десни володіли певною перевагою протягом матчу, але відкрити рахунок чернігівцям ніяк не вдавалось.

Олімпік – Рух – 3:1 – відео голів та огляд матчу

З 84-ї хвилини полтавці залишились у меншості, команду підвів Степанюк. Коли до фінального свистка залишались лічені секунди господарі все ж зуміли загнати м'яч у сітку після навісу зі штрафного.

Десна піднялась на третю сходинку УПЛ, змістивши Ворсклу на 4-те місце.

Шахтар розтрощив Минай – лідери відпочили перед ЛЧ, бенефіс латералів, автоголи і піжонський пенальті