Анчелотти ротировал состав, а Хави поставил на баланс

В стартовой "одиннадцатке" мадридцев оказался только один естественный защитник (Рюдигер). Его партнером в центре обороны стал опорник Чуамени, а позицию левого фулбека закрыл центрхав Чуамени. Появление Васкеса не правом фланге обороны не удивило бы, если бы не готовность Карвахаля – Дани не имел проблем со здоровьем.

Кроме того, в центре полузащиты одновременно вышли Кроос и Модрич. Для Эль-Класико наличие сразу двух ветеранов в основе выглядело перебором. Журналисты Relevo нашли объяснение такому странному выбору состава – Карло Анчелотти решил дать отдохнуть лидерам после изнурительного матча с Манчестер Сити.

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Конкретно Васкес же должен был получить дополнительную практику, ведь именно ему начинать в старте против Баварии (Карвахаль дисквалифицирован). Наставник "королевского клуба" мог экспериментировать, ведь на чемпионскую гонку Класико почти не влияло – Барса держалась в восьми очках позади.

Хави, в свою очередь, решил снять с пробега Педри. В опорной зоне появился Кристенсен, который должен был добавить надежности в обороне. Других неожиданностей энтренадора "блаугранас" не подготовил. По крайней мере, если говорить о кадрах.

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