Дженоа на выезде обыграла Лацио во втором туре Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча.

Руслан Малиновский дебютировал за Дженоа с победы над Лацио. Украинец отдал много сил, но проявить себя не сумел, поскольку большую часть времени пришлось защищаться.

Единственный гол во встрече забил форвард сборной Италии Ретеги. Дженоа набрала первые очки по возвращении в элиту, а Лацио начал сезон с двух поражений.

Малиновский идет ва-банк – Дженоа готова помочь заткнуть критиков и авансом уже безумствует от украинца