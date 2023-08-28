Переможний дебют Маліновського у відеоогляді матчу Лаціо – Дженоа – 0:1
07:30 - Читать на русском
Дженоа на виїзді переграла Лаціо у другому турі Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу.
16’ Матео Ретегі
Руслан Маліновський дебютував за Дженоа з перемоги над Лаціо. Українець віддав багато сил, але проявити себе не зумів, оскільки більшість часу довелося захищатися.
Єдиний гол у зустрічі забив форвард збірної Італії Ретегі. Дженоа набрала перші очки після повернення в еліту, а Лаціо розпочав сезон з двох поразок.
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