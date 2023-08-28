Дженоа на виїзді переграла Лаціо у другому турі Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Руслан Маліновський дебютував за Дженоа з перемоги над Лаціо. Українець віддав багато сил, але проявити себе не зумів, оскільки більшість часу довелося захищатися.

Єдиний гол у зустрічі забив форвард збірної Італії Ретегі. Дженоа набрала перші очки після повернення в еліту, а Лаціо розпочав сезон з двох поразок.

Маліновський йде ва-банк – Дженоа готова допомогти заткнути критиків і авансом уже шаленіє від українця