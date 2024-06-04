Винченцо Итальяно, который дважды выводил “фиалок” в финал еврокубка, покинул пост наставника команды. Пресс-служба Фиорентины официально объявила о назначении нового тренера. С клубом будет работать Рафаэле Палладино.

Итальяно объявил об уходе из Фиорентины – он дважды подряд выводил "фиалок" в финал Лиги конференций

Итальянец подписал контракт с Фиорентиной на два сезона с возможностью продления еще на один год. Палладино начинал свою тренерскую карьеру в Монце, где работал с U-19, а 2022 году возглавил первую команду.

Под руководством 40-летнего специалиста Монца в сезоне 2023/24 финишировала на 12-м месте, набрав 45 очков.

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