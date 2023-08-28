Лацио дома проиграл Дженоа (0:1) во втором туре Серии А. Отчет о матче и игре Руслана Малиновского читайте на "Футбол 24".

Малиновский попал в сложные условия

Дженоа вернула Малиновского в Серию А. Украинец сегодня дебютировал за новую команду, выйдя в старте против действующих вице-чемпионов Италии. Дженоа играет с четырьмя защитниками в отличие от Аталанты и Марселя, однако Руслан получил привычную роль. Он сыграл на позиции правого атакующего хавбека в схеме 4-3-2-1.

Малиновский идет ва-банк – Дженоа готова помочь заткнуть критиков и авансом уже безумствует от украинца

Сразу следует отметить, что Малиновский быстро нашел общий язык с правым защитником Сабелли: обменивался позициями, страховал, передавал соперников. Вообще, украинец не очень полезен, когда команда сидит низким блоком в обороне (в Аталанте и Марселе тренеры ставили персональный прессинг).

Однако он старался дисциплинированно держать зону и отрабатывать без мяча. Уже на первых минутах Руслан сыграл в отборе, а затем навязывал борьбу Дзакканьи. Во втором тайме Малиновский завелся и сбил в опасной зоне Марушича, который перед тем ударил по лицу Сабелли. Арбитр дал нашему хавбеку желтую.

Показать свои сильные стороны Малиновский не имел возможности. За исключением первых 20 минут Дженоа постоянно была без мяча. Руслан только дважды получил шанс обострить – по разу в каждом тайме. В первом он обыгрался в стеночку и неудачно пробил издалека, а во втором плохо принял мяч в штрафной, сыграв рукой.

Малиновский получил самую низкую оценку в команде от статистических порталов: SofaScore – 6.4, WhoScored – 6.2, FotMob – 6.1.

Дженоа выстрадала победу

Генуэзцы очень приятно удивили в начале встречи. Дженоа захватила инициативу, активно шла вперед и наработала на гол. Гудмундссон подал, Френдруп выиграл подбор и пробил, а Ретеги сыграл на добивании и вывел гостей вперед. А еще Васкес попал в перекладину.

Однако чем дальше – становилось хуже. Дженоа отказалась от атак, но до конца первого тайма сохраняла организованную оборону. Лацио за 45 минут не создал ни одного момента. После перерыва Дженоа посыпалась. В частности, фланг Малиновского. Из той зоны постоянно нападал Дзакканьи, оттуда остро пробил Луис Альберто.

Если в первом тайме статистика ударов была 3:4, то во втором Лацио тотально доминировал – 11:1. Римляне давили всей командой. Лучший момент имел, конечно, Иммобиле – капитан протолкнул мяч в перекладину. Перспективно бил Весино (выше ворот), с другими ударами справился голкипер.

Дженоа все же выстояла и одержала победу. Первые очки по возвращении в элиту. А Лацио ужасно начинает сезон. Действующие вице-чемпионы проиграли скромным Лечче и Дженоа на старте Серии А.