Бразильский центрбек Шахтера Витао имеет большие шансы на возвращение в Европу, но без дивидендов для "горняков".

Контракт Витао с Шахтером еще действует, а Интернасьонал уже нагло продает защитника в топ-чемпионаты. Бетис, Вильярреал и Вест Хэм сделали предложения по бразильцу, сообщает Revista Colorada.

Шахтер официально вышел в основную сетку Лиги чемпионов

Витао покинул Шахтер после начала полномасштабной войны благодаря разрешению ФИФА, с которым борется руководство донецкого клуба. Контракт рассчитан до 30 июня 2024-го, но Шахтер не получит ни копейки.

Интернасьонал договорился с Витао о новом контракте, оформленном специально под трансфер в Европу. По соглашению, 80% от перехода получит клуб, а 20% заработают представители игрока.

На защитника повесили ценник в 12 миллионов евро. Бетис предложил 10 млн (7 сразу + 3 потом) и вышел из переговоров, когда услышал отказ. В борьбе остаются Вильярреал и Вест Хэм, которые готовы заплатить 8 миллионов.