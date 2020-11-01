Милан на выезде обыграл Удинезе в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Удинезе – Милан на "Футбол 24".

Ибрагимович в очередной раз стал героем поединка. 39-летний швед сначала ассистировал Франку Кессье, а во втором тайме ударом через себя забил сам, установив окончательный счет – 2:1 в пользу "россонери".

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Интересно, что Златан сумел забить в ворота одного из своих самых неудобных соперников. Это лишь второй гол за 12 матчей против Удинезе, а на домашней арене фриульцив вообще первый.

Добавим, что эта победа стала для Милана пятой в шести матчах нынешнего сезона Серии А. "Россонери" с 16-ю очками уверенно возглавляют турнирную таблицу. В свою очередь Удинезе располагается в зоне вылета.

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