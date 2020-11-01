В рамках 6-го тура Серии А Удинезе в родных стенах уступил Милану. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 6-й тур

Удинезе – Милан – 1:2

Голы: Де Пауль, 48 (пен) – Кессье, 18, Ибрагимович, 83

Специя – Ювентус – начало в 16:00

Торино – Лацио – начало в 16:00

Наполи – Сассуоло – начало в 19:00

Рома – Фиорентина – начало в 19:00

Сампдория – Дженоа – начало в 21:45

Воскресную программу дня открывал поединок Удинезе – Милан. Гости открыли счет на 18-й минуте. Ибрагимович в штрафной скинул под удар Кессье, который мощно пробил под перекладину.

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После перерыва хозяева отыгрались благодаря пенальти, который реализовал Де Пауль. Это вдохновило Удинезе и во втором тайме они выглядели гораздо лучше, чем "росонерри", но забить никак не удавалось. Под занавес поединка Ибрагимович выиграл борьбу за мяч в штрафной и в падении пробил через себя – 1:2. Этот гол стал последним в матче.

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