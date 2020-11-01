Мілан на виїзді обіграв Удінезе в рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Удінезе – Мілан на "Футбол 24".

Ібрагімовіч вкотре став героєм поєдинку. 39-річний швед спочатку асистував Франку Кессьє, а в другому таймі ударом через себе забив сам, встановивши остаточний рахунок – 2:1 на користь "россонері".

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Цікаво, що Златан зумів забити у ворота одного зі своїх найбільш незручних суперників. Це лише другий гол за 12 матчів проти Удінезе, а на домашній арені фриульців взагалі перший.

Додамо, що ця перемога стала для Мілана п'ятою у шести матчах нинішнього сезону Серії А. "Россонері" з 16-ма очками впевнено очолюють турнірну таблицю. Своєю чергою Удінезе розташовується у зоні вильоту.

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