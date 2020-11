3 - Solo in tre occasioni, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), un giocatore del #Milan ha segnato in sei partite di fila in Serie A:



- Andriy Shevchenko (nel 2001)

- Zlatan #Ibrahimovic (striscia in corso e anche nel 2012).



Supremazia.#UdineseMilan #SerieA pic.twitter.com/z8oUtDwW2n