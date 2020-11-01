Шведский нападающий фактически гарантировал своей команде очередные три очка. Сначала Златан ассистировал Франку Кессье, а во втором тайме забил сам, установив окончательный счет – 2:1 в пользу "россонери".

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Отчетный матч стал шестым подряд в рамках Серии А, в котором Ибрагимович отметился голом. В эпоху трех очков за победу это лишь третий случай, когда игроку Милана покорилось подобное достижение. Первым стал Андрей Шевченко в 2001 году, а вторым сам Златан в 2012-м. Таким образом швед стал единственным игроком, который сумел сделать это дважды.

Добавим, что в нынешнем сезоне 39-летний нападающий сыграл за "россонери" 8 матчей во всех турнирах. Златан уже забил 8 голов и отдал две результативные передачи, чем помог Милану уверенно возглавить Серию А и идти без потерь в группе Лиги Европы.

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