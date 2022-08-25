Воротар Айнтрахта Кевін Трапп вирішив залишитися в Бундеслізі та не гнатися за софітами на Олд Траффорд.

"Мені дійсно надійшла офіційна пропозиція від Манчестер Юнайтед. Це клуб світового рівня, тому я сподіваюся на розуміння. Я повинен був обдумати пропозицію.

Втім, вчора я проінформував обидва клуби, що залишаюся в Айнтрахті. Тут я пережив незабутні моменти, тут ми творили історію", – написав у Instagram Кевін Трапп.

Трапп раз вже пошкодував про перехід у топ-клуб. У 2015-му Кевін перебрався у ПСЖ, де закріпитися не зміг. Після повернення знову став лідером "орлів", яким у минулому сезоні допоміг виграти Лігу Європи.

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