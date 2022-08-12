Французское издание назвало имена 10-ти вратарей, которые поспорят за трофей Льва Яшина.

За звание лучшего вратаря мира 2022 года по версии France Football поспорят 10 голкиперов, информирует France Football в Twitter.

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Это Тибо Куртуа (Реал, Бельгия), Ясин Буну (Севилья, Марокко), Кевин Трапп (Айнтрахт Франкфурт, Германия), Мануэль Нойер (Бавария, Германия), Алиссон (Ливерпуль, Бразилия), Эдерсон (Манчестер Сити, Бразилия,), Майк Меньян (Милан, Франция), Уго Льорис (Тоттенхэм, Франция), Ян Облак (Атлетико Мадрид, Словения) и Эдуар Менди (Челси, Сенегал).

Как видим, четыре кипера представляют АПЛ. Примера делегировала троих представителей, Бундеслига представлена ​​двумя игроками, а Серия А – одним.

Имя победителя будет обьявлено 17 октября в Париже во время церемонии вручения "Золотого мяча"-2022.

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