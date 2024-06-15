Победители ЛЕ официально подтвердили полноценный выкуп бельгийца у Милана. СМИ сообщают, что Аталанта заплатила 22 млн евро в придачу к 3 млн, которые отдавала за годичную аренду. Милан еще может рассчитывать на 2 млн бонусов и 10% от следующей продажи Де Кетеларе.

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Летом 2022-го "россонери" заплатили 35 млн евро за таланта Брюгге, но его дебютный и единственный сезон на Сан-Сиро оказался плачевным. Де Кетеларе ни разу не забил и оформил всего один ассист в 40 матчах за Милан. Аренда в Аталанту стала для хавбека ренессансом – 14 голов и 11 ассистов в 50 матчах. Руководство бергамасков даже не сомневалось в необходимости выкупа игрока.

Добавим, что сейчас 23-летний Де Кетеларе находится в лагере сборной Бельгии, которая 26 июня сыграет против Украины на групповом этапе Евро.

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