Мы стали свидетелями уникального сезона Кальчо. Три итальянских клуба играли в четвертьфинале Лиги чемпионов, два из них поспорят за путевку в финал. Футбол24 совместно с партнером HLIBNY DAR напоминает, какой была дуэль Интера и Милана в 1/2 ЛЧ ровно 20 лет назад.

Определились полуфинальные пары ЛЧ 2022/23 – украинец продолжает борьбу, Гвардиола получил шанс на реванш

Иллюзия ренессанса Серии А

Аналогия со славным 2003-м – на поверхности. Но это только вершина айсберга. Заглядывать под воду не рекомендуется. Иначе все теории о "make Italian football great again" разлетятся, как пепел от малейшего порыва ветра. Имена миланских грандов до сих пор имеют больше смысла, чем реальное положение скрываемых за ним дел.

Интер сейчас вероятно самый слабый за последние четыре сезона. Два года под руководством Антонио Конте "Змеи" были лучшей командой Италии. Предыдущая кампания также должна была завершиться еще одним Скудетто, но помешали аномальные показатели соседей. Теперь Симоне Индзаги спасают от отставки только успехи в кубковых турнирах. В чемпионате Интер пока даже вне топ-четверки, место в которой позволяет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Лига чемпионов – спортивное событие, которое невозможно пропустить! Так что включай свои гаджеты на всю громкость и наблюдай за самыми ожесточенными футбольными баталиями вместе с HLIBNY DAR.

HLIBNY DAR – все решается на поле!

Милан даже не попытался защитить чемпионский титул. Стефано Пиоли потерял Франка Кесье (ушел в Барсу) и Златана (постоянно травмирован), а летняя трансферная кампания совсем не усилила команду. Повезло, что лидеры хотя бы сохранили мотивацию для матчей Лиги чемпионов. В Серии А этого не хватает очень часто. "Россонери" спокойно могут собраться и разбить Наполи (4:0) и не справиться с Эмполи, Салернитаной и Болоньей.

Как тогда эти клубы оказались в полуфинале Лиги чемпионов? Рациональных объяснений искать не нужно. Да, миланские гранды закономерно дошли до этой стадии турнира, но львиную часть за них сделала судьба. По-модному – фарт. Это никоим образом не упрек. В конце концов Реал в таком стиле стал победителем ЛЧ. Просто следует признать, что в этом году обстоятельства наилучшим образом сложились в пользу итальянцев.

Когда Кальчо не было равных

Два десятилетия назад все было иначе. Тогда представители Апеннин на поздних стадиях еврокубков были закономерностью, а не сенсацией. Более того, именно они часто становились обладателями этих трофеев. В то же время в полуфиналах Лиги чемпионов (после переименования Кубка чемпионов) итальянская дуэль была всего однажды. Как и в этом году, встречались Интер и Милан.

В составах команд были настоящие созвездия. Едва ли не каждый футболист стал легендой по меньшей мере своего клуба. Возможно, единственной проблемой следует назвать чрезвычайную силу оборонных линий. Это главная причина, почему противостояние не получилось зрелищным. Согласитесь, против линий Дзанетти-Каннаваро-Матерцци-Кордоба и Костакурта-Неста-Каладзе-Мальдини создавать моменты очень сложно.

Однако Андрею Шевченко это удалось. Именно украинец открыл счет во втором матче (первый завершился без голов). Впоследствии Интер воспользовался ошибкой Мальдини и отыгрался. Ничья 1:1, но дальше прошел Милан. Все из-за правила выездного гола. Никого не интересовало, что команды играют на одном стадионе. По всей вероятности, это был первый раз, когда серьезно задумались об отмене этого абсурдного пункта в регламенте Лиги чемпионов. До принятия решения прошло много лет. Лишь в прошлом сезоне голы на чужом поле перестали приносить дополнительные дивиденды.

Милан впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив Наполи – потерянные пенальти, Леау заставил Жиру забить

Сводить все только к футбольным правилам неуместно и несправедливо. Интер и Милан подарили увлекательное противостояние, память о котором не угасает уже много лет. Приятно, что его героем стал украинец. К тому же, и в финале Шева записал в свой актив решающий мяч (в серии пенальти с Ювентусом). Так Карло Анчелотти заложил фундамент для своих рекордов в Лиге чемпионов.

Через несколько недель, к сожалению, мы не увидим ничего подобного. Масштабы совсем не те. Для многих участников противостояния это будет первая и последняя возможность добраться столь высокого. Еще после жеребьевки четвертьфиналов в соцсетях шутили, что сетка турнира поделилась на Лигу чемпионов и Кубок Италии. Неприятная шутка для любителей Кальчо. Реальность для незаангажированных болельщиков.

Кто бы ни вышел в финал – Интер или Милан – там он будет откровенным андердогом. Многие будут короновать Реал или Ман Сити задолго до самого матча в Стамбуле. Однако полуфинал Лиги чемпионов для миланских грандов – это не только футбол. Это свидетельство, что нужно мечтать и стремиться к воплощению своих мечтаний. Ты можешь быть слабее, беднее и иметь кучу других проблем, но придет время, когда судьба тебе улыбнется. Просто будь готов сделать все, чтобы не упустить возможность, которая выпадает раз в десятилетие.

Интер отпустил Бенфику, но вышел в полуфинал ЛЧ впервые за 13 лет – гол и ассист Лаутаро дарят два дерби с Миланом