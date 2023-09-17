Завершал игровой день в АПЛ матч между командами Александра Зинченко и Виталия Миколенко. Оба украинца вышли на поле с первых минут. Арсенал контролировал игру и в конце концов дожал своего соперника. Гол в свой актив записал Троссар. У Зинченко работы было немного, впрочем, Александр активно подключался к атакам "канониров". А вот Миколенко отработал на все 100% и показал, что заслуживает постоянно выходить в старте. Виталий дважды спас свою команду от гола.

Арсенал дожал Эвертон в АПЛ – острый и интересный Зинченко, Миколенко помучил суперзвезду и дважды спас

Арсенал благодаря победе набрал 13 баллов и занял четвертую строчку. Эвертон находится в зоне вылета, имея в своем активе всего один балл.