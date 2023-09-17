Эвертон дома уступил Арсеналу (0:1) в рамках 5 тура АПЛ. Отчет о матче и игре футболистов сборной Украины читайте на "Футбол 24".

После противостояния Мудрика и Забарного в следующем матче АПЛ сошлись Зинченко и Миколенко. Александр привычно попал в стартовый состав Арсенала, а вот Виталий получил первый шанс в этом чемпионате.

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Арсенал пробил стену

Фаворит поединка был очевиден: "канониры" за первые 4 тура только раз не выиграли, а "ириски" только раз не проиграли. Арсенал сразу захватил инициативу, контролировал мяч около 80% времени, мгновенно возвращал его после потерь, но моменты создавал редко.

Затяжные атаки не доходили до ударов, контроль был стерильным. В первом тайме гости трижды ударили по чужим воротам. Удалось поймать Эвертон на потере концентрации и забить, однако арбитры отменили гол Мартинелли из-за офсайда. Меряли по Миколенко.

Хозяева грамотно оборонялись низким блоком, не оставляли Арсеналу пространство и сбивали темп фолами. До перерыва все работало идеально, после перерыва – начали появляться провалы. Эвертон выстоял 70 минут, а затем Арсенал эффективно разыграл угловой. Сака прострелил, Троссар классно подставил ногу и забил единственный гол.

Арсенал набрал 13 очков и сравнялся с Тоттенхэмом и Ливерпулем – впереди только Манчестер Сити. Эвертон остался в зоне вылета с одним баллом – позади только Бернли и Лутон.

Зинченко постоянно что-то придумывал

Зинченко вышел номинально левым защитником, но при владении традиционно смещался в опорную зону. А поскольку Арсенал почти без перерыва контролировал мяч, то украинец постоянно находился в центре поля. В начале атак Саша располагался рядом с Райсом, затем ходил к чужой штрафной.

Александр имел много возможностей обострить игру и активно их использовал. Он нанес три дальних удара, которые потянули на 0,08xG (все были заблокированы, один – рукой Тарковски). А еще Зинченко искал варианты для вертикальных передач через полуфланг.

Так он находил впереди Виейру, Мартинелли и Троссара. Партнеры не всегда его понимали, но несколько раз замысел украинца сработал. С его паса Вийера нанес первый удар в матче, после его заброса Троссар создал отличный момент, который судьи остановили из-за офсайда.

Удобный сценарий матча подсветил сильные стороны Зинченко и прикрыл слабые. Арсенал вообще не защищался позиционно – отбирал мяч контрпрессингом. Александру нужно было просто читать соперников и играть на перехватах. С чем проблем не было.

Оценки статистических порталов: SofaScore – 7.3, WhoScored – 6.9, FotMob – 7.5.

Миколенко отдал все силы

Миколенко полностью оправдал свое появление в старте. Он получил сверхсложную задачу персональной опеки Саки, но справился. Букайо то и дело летел в дриблинг и натыкался на неуступчивого Виталия. Украинец трижды забрал мяч у своего визави, а в общей сложности насобирал 5 отборов.

Конечно, в некоторых моментах Сака его обыграл, в некоторых пришлось нарушать правила, но мы говорим об одном из лучших вингеров мира. После очередного грубого столкновения (у Миколенко было 4 фола) англичанин что-то высказал, но украинец с улыбкой ответил: "Не моя вина".

Виталий отработал на высоком уровне самоотверженности. Если Зинченко мог наслаждаться игрой, то Миколенко рвал жилы. Он дважды спас Эвертон от пропущенного гола: остановил пяткой прострел Троссара и бросился под сильный удар Виейры.

Об атакующем вкладе нечего писать, ведь команда по сути не атаковала. Виталий все же попытался раз создать что-то – открылся под диагональ Пикфорда, рванул по флангу и пробил (заблокировали).

Оценки статистических порталов: SofaScore – 6.8, WhoScored – 6.7, FotMob – 6.5.