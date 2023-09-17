Завершував ігровий день в АПЛ матч між командами Олександра Зінченка та Віталія Миколенка. Обидва українці вийшли на поле з перших хвилин. Арсенал контролював гру і врешті-решт дотиснув свого суперника. Гол у свій актив записав Троссар. У Зінченка роботи було небагато, втім, Олександр активно підключався до атак "канонірів". А ось Миколенко відпрацював на всі 100% і показав, що заслуговує постійно виходити в старті. Віталій двічі врятував свою команду від гола.

Арсенал дотиснув Евертон в АПЛ – гострий і цікавий Зінченко, Миколенко помучив суперзірку та двічі врятував

Арсенал завдяки перемозі набрав 13 балів і посів четверту сходинку. Евертон перебуває в зоні вильоту, маючи у своєму активі лише один бал.