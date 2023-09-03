В поединке 6-го тура УПЛ Оболонь на последних минутах уступила Полесью (0:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Назаренко мог открывать счет уже в начале матча, но пробил над воротами Оболони. Через мгновение уже Крушинскому не хватило считанных сантиметров. Макуана продолжил обстрел – кипер "пивоваров" спас. Гости огрызнулись лишь ударом Мороза над перекладиной на последней минуте первого тайма.

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В середине второй сорокапятиминутки Будковский и Макуана должны были наказывать соперника после навеса с углового, но мяч упорно не лез в ворота. Полесье давило, а Оболонь смогла ответить лишь дальним ударом Мороза и выстрелом Суханова на последней минуте.

Судьба матча решилась уже в добавленное время: Мороз подтолкнул Мустафаева в верховой борьбе и арбитр, после просмотра VAR, назначил пенальти, который четко реализовал Грицук. Через мгновение он ассистировал Козаку, который добил соперника ударом с острого угла.